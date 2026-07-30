Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: İsrail İnsanlık Suçu İşliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in 4 bin 300 Lübnanlıyı öldürdüğüne dikkat çekerek, "İsrail insanlık suçu işliyor" ifadelerini kullandı. Özellikle Güney Lübnan'da yaşanan yıkımı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: İsrail İnsanlık Suçu İşliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Abn ile ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

'İSRAİL İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR'

"Bugün Sayın Avn ile Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgalini ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürüyoruz. Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin çatışma alanı olarak en fazla zarar gören bir ülke. Orta Doğu'da hedeflediğimiz barış, istikrar ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor. İsrail saldırılarında 4 bin 300 Lübnanlı öldürüldü. İsrail, insanlık suçu işliyor.

'LÜBNAN'A İNSANİ VE TEKNİK YARDIMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Sayın Avn'ın girişimlerini takip ediyoruz. Ne tür katkılarda bulunabileceğimizi de değerlendirdik. Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin arttırması için desteklerini sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı sürdüreceğiz. Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun sürmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Orta Doğu'da barış hedefimizden en fazla faydayı Lübnan görecek."

Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan Lübnan İsrail
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