Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a 'Geçmiş Olsun' Telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günlerde rahatsızlık geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı telefonla aradı. Erdoğan, Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini sundu.

Erhürman, önceki günlerde başkent Lefkoşa’da katıldığı bir etkinlikte 'tansiyon düşüklüğü' nedeniyle rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre tedavi altından tutulan Erhürman taburcu edilmişti.

Kaynak: AA