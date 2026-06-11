Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay’ın 158. Yılı İçin Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay’ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı resmi mesajda, kurumun sınır tanımayan hizmetleriyle dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay’ın 158. Yılı İçin Mesaj
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılayın özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır. Bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Kızılay
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
CHP’de Yönetim Resmen Düştü: 28 İstifa Sonrası 45 Günlük Kurultay Süreci Başladı 28 İstifa Sonrası 45 Günlük Kurultay Süreci Başladı
Ünlüler Operasyonunda Siyaset Uzantısı: Adnan Beker’in Oğluna Gözaltı! Adnan Beker’in Oğluna Gözaltı!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Yönetim Resmen Düştü: 28 İstifa Sonrası 45 Günlük Kurultay Süreci Başladı 28 İstifa Sonrası 45 Günlük Kurultay Süreci Başladı
CHP'de Karşı Atak: Kılıçdaroğlu Cephesinden Peş Peşe Açıklamalar: 'Kurultay Toplanamaz' CHP'de Karşı Atak... Kılıçdaroğlu Cephesinden Peş Peşe Açıklamalar
CHP'de 'B Planı' Devrede: 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiası 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiası
İhraç Hamlesinden Sonra Flaş Kulis: Özgür Özel İstifa mı Edecek? Özgür Özel İstifa mı Edecek?
Ünlüler Operasyonunda Siyaset Uzantısı: Adnan Beker’in Oğluna Gözaltı! Adnan Beker’in Oğluna Gözaltı!