Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Mesajı: 'Asla Yalnız Bırakmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'inci yıldönümü mesajında, "Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Mesajı: 'Asla Yalnız Bırakmayacağız'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

'ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.

Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız."

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Kaynak: Haber Merkezi

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