Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kazakistan Zirvesi Öncesi Tarihi Makale: 'Avrasya’da Barışın Anahtarı Türk Dünyası'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği kritik Kazakistan resmi ziyareti ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi öncesinde "Avrasya’da Barışın Anahtarı: Türk Dünyası" başlıklı son derece stratejik bir makale yayımladı.

Küresel güç dengelerinin sarsıldığı, yapay zekanın asimetrik riskler doğurduğu ve küresel finansın stres testinden geçtiği bir dönemde kaleme alınan makale, Ankara’nın yeni dönem dış politika vizyonunu ve "Dünya 5'ten büyüktür" şiarını destekleyen çok net mesajlar barındırıyor.

'İSRAİL İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR, KÜRESEL DÜZEN EROZYONDA'

Uluslararası mekanizmaların yetersizliğini sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası düzenin tamamen çöktüğünü vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin yapısal sorunlarına dikkat çeken Erdoğan, bu acizliğin en somut ve acı örneğinin Gazze'de yaşandığını ifade etti. İsrail’in yürüttüğü katliamlarla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına aldığını belirten Erdoğan, küresel krizlerin ancak "uygulanabilir kurallara" dayalı yeni ve adil bir düzenle aşılabileceğini, Türkiye'nin barış diplomasisi ve arabuluculuk rolüyle tüm taraflarla güven temelinde somut adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti.

KAZAKİSTAN İLE YENİ HEDEF 15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Türkiye'nin 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettiği ilk gün Kazakistan'ı tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki köklü manevi bağların bugün devasa bir ekonomik ortaklığa dönüştüğünü belirtti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin meyvelerini verdiğini ifade eden Erdoğan, ikili ilişkilere dair şu güncel ve çarpıcı ekonomik verileri paylaştı:

Mevcut Ticaret Hacmi: 10 milyar dolar seviyesine yaklaşmış durumda.

Doğrudan Yatırımlar: Türk iş insanlarının Kazakistan’daki doğrudan yatırımları 6 milyar dolara ulaştı.

Müteahhitlik Hizmetleri: Türk firmaları bugüne kadar Kazakistan’da 30 milyar doları aşan 550’ye yakın stratejik projeyi başarıyla tamamladı.

Gelecek Hedefi: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile belirlenen yeni ticaret hacmi hedefi tam 15 milyar dolar.

ANKARA 2026 TURİZM BAŞKENTİ

Eğitim, spor ve kültür alanındaki mükemmel ilişkilerin öncelikli gündem maddesi olduğunu belirten Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 2026 yılı Turizm Başkenti olarak Ankara'nın seçildiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı, tüm Kazak halkını yıl boyunca başkent Ankara'da düzenlenecek tarihi, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak Türk dünyasının ortak hafızasını paylaşmaya davet etti.

'BÖLGEMİZ SINANIRKEN KAZAKİSTAN ZİYARETİ KRİTİK ÖNEMDE'

Makalenin son bölümünde bugünkü Kazakistan ziyaretinin zamanlamasına dikkat çeken Erdoğan, ABD, İsrail ve İran eksenindeki gerilimlerin tırmandığı, Gazze’deki ateşkes sürecinin kırılgan yapısını koruduğu ve küresel enerji arz güvenliğinin sınandığı bu günlerde Astana’da yapılacak ikili görüşmelerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

TDT Zirvesi'nde siyasi, ekonomik ve askeri iş birliği potansiyellerinin masaya yatırılacağını belirten Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi’nin "Yoklar doymadığında, varlar ağlamıyorsa dünya tez yıkılır" felsefesiyle, Türk dünyasının küresel barış ve huzur için her zaman sorumluluk almaktan kaçınmayacağını dünyaya ilan etti.

Kaynak: AA