Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı: 'Gizli Ajandamız Yok, Herkes Çözümün Parçası Olmalı'

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Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bugün bir kez daha Belh ve Buhara ile Kubbetülislam unvanına sahip üçüncü şehir olan Ahlat'tayız. Ahlatlı kardeşlerimizle beraberiz. Üzerinde bulunduğumuz topraklarda din, devlet için şehadetle ve gazilikle şereflenen büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum. Malazgirt mücahitlerinin izinden giderek ilk fetihlerden İstiklal Harbimize, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar Türkiye'yi canından aziz bilen, kanıyla, canıyla milletimizi bugünlere getiren cümle kahramanlarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum.

* Hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz.

* Toplantımızda, dış politika, ticaret, güvenlik ve Terörsüz Türkiye sürecimiz başta olmak üzere ülkemizi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettik.

ÇERÇEVE YASA

* Gazi Meclisimiz tarihi bir mutabakat örneği sergileyerek 467 'evet' oyu ile Türkiye için hayati önemdeki bir yasayı kabul etti. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla Terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır.

* Günlük siyasi hesaplar yerine ülkeyi ve milleti merkeze alan bir anlayışla hareket edildiğinde Türk demokrasisi her türlü düğümü çözecek olgunluğa sahiptir.

'HERKES ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMALI'

* (Terörsüz Türkiye) Bugün bir kez daha hangi görüşten olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. İktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir bir devlet meselesidir. 86 milyonun meselesidir. Milletimiz kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize, gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim. Süreci zora sokan, dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişim tarih karşısında mesul olacaktır. Özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum.

* Türkiye, vatandaşlarıyla birlikte bölgesindeki herkes için barış istedikçe, cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Bölgemizle ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Birileri istemiyor, endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz.

'GİZLİ AJANDAMIZ YOK'

* Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek değiliz. Birilerinin iddia ettiği gibi gizli bir ajandamız, niyetimiz yok. Bizim amacımız etrafımızda sulh ikliminin egemen olmasıdır.

Kaynak: AA