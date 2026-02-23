Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Süreç Mesajı: 'Menziline Ulaştıracağız'

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece ilişkin verdiği mesajda "Süreci menziline ulaştıracağız" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Süreç Mesajı: 'Menziline Ulaştıracağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Kabinemizde küçük çaplı bir revizyon gerçekleştirdik. Adalet ve İçişleri Bakanlarımız görevlerine başladılar. Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi kardeşlerime görevlerinde başarılar diliyorum. Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerime fedakarlıklarından ötürü teşekkür ediyorum.

* Dünyanın neresinde olursa olsun hakkı, adaleti savunuyor; kimseden çekinmeden doğruları cesaretli bir şekilde dile getiriyoruz. Türkiye'nin amacı yeni dostlar kazanmaktır. Anlaşmazlıklardan düşmanlıklar üretme derdinde değiliz.

'DÜNYADA TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR'

* Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesten de bizim hak ve hukukumuza saygı göstermelerini bekliyoruz. Dünyada şu an Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımları atacağı merak ediliyor.

BOĞAZİÇİ MESAJI

* Boğaziçi Üniversitesi'ne tam teşekküllü bir laboratuvar kompleksi kazandıracağız. Milletin kaynaklarıyla kurulan üniversiteler hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir. Üniversiteler 86 milyonun evlatlarınındır, halkındır, aziz milletimizindir. Çetin mücadeleler sonunda üniversiteler birilerinin özel mülkü olmaktan çıkmıştır, halka ait olduğu tescil edilmiştir. Üniversitelerimizi babalarının malı gibi gören, arka bahçeleri gibi gören müstebit ve mütekebbir zihniyetin dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz.

SÜREÇ MESAJI

* Milletimiz terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkıyor. Süreci menziline ulaştıracağız.

AYRINTILAR GELİYOR...

