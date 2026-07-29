Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Sonrası Önemli Mesajlar: 'Terör Engeli Ortadan Kalktığında Türkiye Ekonomisi Yeni Bir Hikaye Yazacak'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Başta hayat pahalılığı olmak üzere önemli sorunların üzerine giderek yolumuzda kararlılıkla yürüyeceğiz. Türkiye ekonomisi dimdik ayakta. Üreticimizi, ihracatçımızı ve reel sektörü destekliyoruz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

* Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini, milli meseleleri çıkarlarının önüne koyan partilerin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız.

ORMAN YANGINLARI

* Ekiplerimiz yılbaşından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam 2 bin 873 yangına hızlıca müdahale etmiştir. Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı alan olmak üzere 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 21 uçak, 58 helikopter, 929 kara aracı ile 3 bin 210 personelimiz yoğun şekilde çalışıyor. 86 milyon olarak dikkat edelim, açık alanlarda ateş yakmayalım, ormanlara cam, izmarit atmayalım, anız yakma işinden artık vazgeçelim.

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