Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz ayağımıza çelme takacaklar diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz, vizyon ve irade sahibiyiz. Yaşanan onca acının ve sıkıntının ardından daha aydınlık bir geleceğin milletimizi beklediğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bölgemizde ve dünyada çok kritik gelişmelerin vuku bulduğu bir dönemde yaptığımız bir Kabine toplantımızı daha az önce tamamladık. Toplantımızda güvenlikten dış politikaya, turizmden ekonomiye pek çok konuyu istişare ettik. Çevremizdeki krizlerin ülkemiz ekonomisine, ticaretine, savunmasına ve güvenliğine olan etkilerini ele aldık. İnsanlık olarak son yılların en sancılı günlerini yaşadığımız bir gerçektir. Hemen her gün ya yeni bir çatışmaya savaşa ya da gerilime uyanıyoruz. Dünyanın bir yol ayrımında olduğu her geçen gün daha net görülüyor. İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru hızla sürükleniyor. Türkiye büyük küçük demeden herkesi etkileyen bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir.

Küresel siyaset ve ekonominin fırtınalı döneminde Türkiye'nin kaptan köşkü liyakatli, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir, emin ve ehil ellerdedir. Tüm vatandaşlarımın şunu bilmesini istiyorum; dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç sizleri asla tedirgin etmesin, endişelendirmesin. Türkiye'nin pusulası aydınlık, müreffeh ufukları gösteriyor. Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız.

Bir yandan ülkemizin yurt dışındaki itibarını yükseltirken diğer yandan yurt içindeki kalkınma hamlelerimize hız veriyoruz. Enflasyonda düşüş devam ediyor. Nisan'da son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık. Dış dengede de tablo gayet olumlu. Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon ve cari açıkla mücadelemize destek oluyor. İstihdam cephesinde de iyi gidiyoruz. Birileri istedikleri kadar kendi ülkelerini yabancılara şikayet edebilir, rüzgar yapabilir ancak kayadan koparabilecekleri sadece toz olacaktır. Biz doğru bildiğimiz yerde sapasağlam duruyoruz ve duracağız.

'Terörsüz Türkiye' hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz 'terörsüz Türkiye' sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık. Terör örgütü kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi