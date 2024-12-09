Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün dünden daha güçlüyüz, itibarlıyız, özgürüz. İnşallah yarın çok daha iyi yerlerde olacağız. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat umuda tutunmaya devam edeceğiz. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde milletimize hayal kırıklığı yaşatmadık. Bundan sonra da aziz milletimize mahcup olmayacağız. Son 22 yıldır olduğu gibi Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturacak, Türkiye'ye yeni rekorları yaşatacağız.

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