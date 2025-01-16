Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Ateşkes Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Filistin ve Ukrayna gibi güncel, bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında uluslararası platformlardaki işbirliğinin devamı ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlardaki dayanışmayı güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını da ifade etti.

Dün akşam Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına da değinmek istediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mutabakatın, başta 467 gündür İsrail zulmüne sabırla direnen Gazze halkı olmak üzere tüm Filistinli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Mutabakata varılmasında emeği geçen Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelere teşekkür ediyoruz. Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca, Gazze sokaklarına taşan sevinç, coşku, gurur işte bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir. Şimdi, bizleri İsrail'in Gazze'de yol açtığı büyük yıkımı ortadan kaldırmak, insani yardımları kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli işler bekliyor. İnsanlık ittifakı olarak özellikle bundan sonra hem ateşkese uyulması hem de Gazze'de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Gazze öyle Suriye öyle... Her iki tarafta da bu yükümüzü yüklenerek inşallah yola devam edeceğiz."

'ATEŞKESİN İHLAL EDİLMESİNE İZİN VERİLMEMELİ'

İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını ve katliamlarını bugün de sürdürmesinin endişelerini haklı olarak artırdığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir. Uluslararası toplum 50 bin evladını kurban vermiş Gazze halkına karşı bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. Bizim yıllardan bu yana söylediğimiz üzere Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar ancak Filistin'e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine de bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkem ve milletim adına ser veren ama Gazze'yi işgalcilere vermeyen kardeşlerimi bir kez daha saygıyla selamlıyor, Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum."

Kaynak: AA