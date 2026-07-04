Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Mesajı: 'Özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi Rahat Bırakmıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada İsrail'in bölgedeki saldırganlığına vurgu yaptı: "Siyonist katliam kadrosu Lübnan ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin bölgemizi yeniden barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor."

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Mesajı: 'Özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi Rahat Bırakmıyor'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail'in bölgedeki saldırganlığına sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı, kardeşim Sayın Şahbaz Şerif'i ve kıymetli heyetini İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün yaptığımız görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Evvela, İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum.

'KATLİAM KADROSU LÜBNAN VE SURİYE'Yİ RAHAT BIRAKMIYOR'

* İsrail işgal güçleri, Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir.

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Pakistan
Son Güncelleme:
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker İstifa Etti CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker İstifa Etti
Diş Tedavisinde Acı Kayıp: 7 Yaşındaki Ela'nın Ölümü Araştırılıyor Diş Tedavisinde Acı Kayıp: 7 Yaşındaki Ela'nın Ölümü Araştırılıyor
CHP'li Veli Ağbaba'nın Yeğeni Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi CHP'li Veli Ağbaba'nın Yeğenine Tutuklama Talebi
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif İle Bir Araya Geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı İle Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
CHP Kulislerinde Çarpıcı İddia: Toplu İstifa İçin Tarih Belirlendi CHP Kulislerinde Çarpıcı İddia: Toplu İstifa İçin Tarih Belirlendi
Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: İstanbul'da Erkekleri Taciz Eden Kadın İle İlgili Flaş Gelişme İstanbul'da Erkekleri Taciz Eden Kadın İle İlgili Flaş Gelişme
Sigara İçenler İçin Yeni Karar: Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Devlet Karşılayacak Sigara İçenler İçin Yeni Karar: Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Devlet Karşılayacak
Emekli ve Memur Maaşlarında Kritik Hesap! Refah Payı ve Seyyanen Zam İçin Dikkat Çeken Sözler Emekli ve Memur Maaşlarında Kritik Hesap! Refah Payı ve Seyyanen Zam İçin Dikkat Çeken Sözler
Trump'ın Ankara Programı Belli Oldu: İşte NATO Zirvesi Öncesi İlk Durağı Trump'ın Ankara Programı Belli Oldu: İşte NATO Zirvesi Öncesi İlk Durağı