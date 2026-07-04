Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Mesajı: 'Katliam Kadrosu Lübnan'ı ve Suriye'yi Rahat Bırakmıyor'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail'in bölgedeki saldırganlığına sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı, kardeşim Sayın Şahbaz Şerif'i ve kıymetli heyetini İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün yaptığımız görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Evvela, İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum.

'KATLİAM KADROSU LÜBNAN VE SURİYE'Yİ RAHAT BIRAKMIYOR'

* İsrail işgal güçleri, Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir.

Kaynak: AA