Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İki Ülkeye Diplomasi Çıkarması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği önümüzdeki günlerde yoğunlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16-17 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya’ya resmi ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İki Ülkeye Diplomasi Çıkarması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Erdoğan’ın ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri olacak. 16 Şubat’ta Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir araya gelmesi beklenen Erdoğan’ın görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Temaslarda, Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıkların masaya yatırılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci durağı ise Etiyopya olacak. 17 Şubat’ta Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin daveti üzerine Addis Ababa’ya geçecek olan Erdoğan, burada çeşitli temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi ve farklı alanlarda hazırlıkları tamamlanan anlaşma ve belgelerin imzalanması planlanıyor.

Söz konusu ziyaretlerin, Türkiye’nin Afrika ve Körfez bölgesiyle yürüttüğü diplomatik ve ekonomik ilişkiler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son Güncelleme:
Denizli'de Nefes Borusuna Simit Kaçan Kadın Hayatını Kaybetti Simit Yerken Hayatını Kaybetti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Rize'de Feci Olay: Doçentin Şüpheli Ölümü! 10’uncu Kattaki Balkondan Düştü Rize'de Feci Olay: Doçentin Şüpheli Ölümü! 10’uncu Kattaki Balkondan Düştü
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Sokak Ortasında Dehşet: Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Adalet Bakanı Akın Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış' Yorumu Alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış'
Otoparkta 15 Dakikada 30 Milyon Dolarlık Soygun! Bakırköy'deki Olayda Yeni Detaylar! 7 Kişi Gözaltına Alındı İşte 30 Milyon Dolarlık Soygunun Operasyon Görüntüleri
Felakete Ramak Kala! İzmir'de Korku Dolu Gece: 'Göktaşı Düştü Sandım' Felakete Ramak Kala! İzmir'de Korku Dolu Gece: 'Göktaşı Düştü Sandım'
Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Cevap Geldi Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Cevap Geldi