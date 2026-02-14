Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İki Ülkeye Diplomasi Çıkarması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Erdoğan’ın ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri olacak. 16 Şubat’ta Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir araya gelmesi beklenen Erdoğan’ın görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Temaslarda, Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıkların masaya yatırılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci durağı ise Etiyopya olacak. 17 Şubat’ta Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin daveti üzerine Addis Ababa’ya geçecek olan Erdoğan, burada çeşitli temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi ve farklı alanlarda hazırlıkları tamamlanan anlaşma ve belgelerin imzalanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat 2026 tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret edeceklerdir.



— Burhanettin Duran (@burhanduran) February 14, 2026

Söz konusu ziyaretlerin, Türkiye’nin Afrika ve Körfez bölgesiyle yürüttüğü diplomatik ve ekonomik ilişkiler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

