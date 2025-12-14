Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülşah Durbay İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kanser nedeniyle vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için bir taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülşah Durbay İçin Taziye Mesajı
Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören ve 2 Aralık'ta da yoğun bakıma kaldırılarak entibe edilen 37 yaşındaki Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bugün hayatını kaybetti. Durbay için CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere pek çok siyasiden taziye mesajı gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Durbay için başsağlığı dileklerini paylaştı.

'BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM'

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yayımlayan Cumhurbaşkanı, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına gelen yanıt ve alıntılarda da pek çok vatandaş Gülşah Durbay için başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi

