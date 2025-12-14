Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülşah Durbay İçin Taziye Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören ve 2 Aralık'ta da yoğun bakıma kaldırılarak entibe edilen 37 yaşındaki Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bugün hayatını kaybetti. Durbay için CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere pek çok siyasiden taziye mesajı gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Durbay için başsağlığı dileklerini paylaştı.

'BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM'

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yayımlayan Cumhurbaşkanı, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.,

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duydum.



Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 14, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına gelen yanıt ve alıntılarda da pek çok vatandaş Gülşah Durbay için başsağlığı dileklerini iletti.

