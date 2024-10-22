Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethullah Gülen'in Ölümüyle İlgili Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Büyük ve güçlü Türkiye’nin bayraktarlığını yapan kardeşime her birine hizmetleri, gayretleri için kalpten teşekkür ediyorum. AK Parti olarak biz şımaran, böbürlenen milletin teveccühünü yanlış yorumlayan bir kadro asla değiliz. Şunu herkes bilsin ki biz millete hizmet için yola koyulan millete hizmet ettikçe büyüyen bir siyasi partiyiz. Önümüzdeki ay Türkiye’yi yönetme görevini devralışının 22’inci yılını kutluyoruz.

Darbecilerin, hainlerin tekmilini birden bozguna uğrattık. Zaferlerimizle birlikte tevazumuzu da büyüttük. Kendimiz bedel ödesek de millete bedel ödettirmedik.

Milletin çocuklarını hizmet diyerek himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Bu hainler tüm uğraşlarımıza rağmen emrinde oldukları ağababaların eteğine yapışarak Türk adaletinden kaçmayı başardılar. Bu dünyada işledikleri suçların, döktükleri kanların hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklar. Allah'ın cezalandırması çetindir. Rabbimiz bu millete yaptığı kötülüklerin hesabını tek tek soracaktır. Biz de FETÖ tamamen tasfiye olana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.

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