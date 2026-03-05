Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Esnaf ve Sanatkarlarla İftar Programı"nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor. İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı."
