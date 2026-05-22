Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Enerjide Tam Bağımsızlık İlanı: 'Kızıl Elmamızdır, Taviz Vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuaz Medya öncülüğünde düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Küresel manzara ve bölgesel krizler ekseninde Türkiye'nin enerji arz güvenliğindeki stratejik önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlığın ülkenin temel vizyonu olduğunu ilan etti.

'İRAN SALDIRILARI FİYATLARI YÜZDE 50 ARTIRDI'

Dünyada enerji arz güvenliğinin artık bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yaşanan küresel krizlere dikkat çekti:

"Rusya-Ukrayna savaşından sonra 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların başında enerji geliyor. Petrol ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 50 artışlar gördük. Türkiye, diplomasiyi önceleyen adımlarıyla bu krizlerin ve savaşın dışında kalmış, barışın kilit aktörü olarak öne çıkmıştır."

KARADENİZ VE GABAR'DA HEDEF 17 MİLYON HANE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 23 yılda altyapısını güçlendirerek doğal gaz giriş kapasitesini 90 milyar metreküpten 495 milyar metreküpe çıkardığını açıkladı.

Sakarya kuyusunda günlük 9,5 milyon metreküp doğalgaz üretildiğini belirten Erdoğan, yeni platform yatırımlarının takvimini verdi:

Mevcut durum: Günlük LNG saflaştırma kapasitesi 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkarılacak.

Yakın dönem (Osmangazi Platformu): Karadeniz'de günlük üretim 20 milyon metreküpe yükselecek, 8 milyon hanenin ihtiyacı karşılanacak.

2028 hedefi (2. Yüzer Platform): Günlük üretim 45 milyon metreküpe ulaşacak, 16-17 milyon hane yerli gaz kullanacak.

Gabar Dağı'ndaki petrol keşfinin önemine de değinen Erdoğan, Türkiye'deki toplam yurt içi petrol üretiminin yüzde 44'ünün sadece Gabar'dan sağlandığını vurguladı. Terörün gölgesi çekildikçe yeni sahaların açıldığını belirten Erdoğan, Diyarbakır'da belirlenen 4 sahada önümüzdeki yıllarda 24 yeni kuyu açılacağını müjdeledi.

SOMALİ'DE TARİHİ SONDAJ, SURİYE İLE ENERJİ MESAİSİ

Türkiye Petrolleri'nin (TPAO) küresel bir dev olması için yurt dışı operasyonlarının hız kazandığını belirten Erdoğan, Somali açıklarındaki faaliyetlerin Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajı olması bakımından tarihi değer taşıdığını ve bu operasyonun 6 ila 9 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Erdoğan ayrıca, Suriye'deki yeni hükümet ile hem maden hem de petrol alanında ortak çalışmaların yürütüldüğünü ve Türkiye'nin sürecin suhuletle tamamlanması için Suriye hükümetine destek verdiğini açıkladı.

'KRİTİK MADENLERDE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEYİZ'

Madencilik alanında Türkiye'nin dünya genelinde 9. sırada yer aldığını ve 2025 yılında sektörden 6,2 milyar dolarlık gelir elde edildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bor madenindeki liderliğin yanı sıra Eskişehir'de keşfedilen nadir toprak elementleri rezervinin Türkiye'yi küresel ölçekte üst lige taşıdığını ifade etti.

Eskişehir'de lityum-karbonat üretiminde ilk ürünün elde edildiğini açıklayan Erdoğan, kritik madenlerin artık en az petrol kadar stratejik olduğunu belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Kritik madenler artık petrol ve doğal gaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma Sanayi'nden yüksek teknolojiye bir çok sektörün geleceği bu yarışa bağlanmıştır. Türkiye bu yarışta seyirci değil oyun kurucu olmayı hedeflemektedir.

Ufku ve vizyonu eski Türkiye'yi aşamayanlara rağmen dünyanın derin deniz filosuna sahip en büyük 4. ülkesi oldu. Temiz enerji alanında tarihimizin en büyük projelerini hayata geçirdik. Bütün bunları huzur iklimi sayesinde başardık. Yere sağlam bastık. Kararlı yürüdük. Enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. İnşallah enerjide, madencilikte ve doğal kaynaklarda daha büyük başarılar elde etmek için çalışacağız. Hükümranlık alanlarımızdaki tüm kaynakları işleyeceğiz.

Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Türkiye bu hedefe doğru emin adımlarla yürümektedir. Rabim yolumuzu açık etsin diyorum."

Kaynak: Haber Merkezi