Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomide Rekor ve 'Fırsatçılık' Mesajı: '35 Aydır Tek Hanedeyiz, Prim Vermeyeceğiz!'

Ankara'da 'TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin küresel şoklara karşı korunduğunu belirterek makro ekonomik verilerdeki başarıları tek tek sıraladı, piyasadaki fiyatlama davranışlarına yönelik çarpıcı eleştirilerde bulundu.

'İŞSİZLİKTE 35 AYDIR TEK HANELİ SEYİR SÜRÜYOR'

Türkiye ekonomisinin istihdam ve dış ticaret bacağını rakamlarla özetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, felaket tellallığı yapan çevrelere prim verilmeyeceğini belirterek şu güncel verileri paylaştı:

"Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın gelecekte 400 milyar doları da aşacağız. İş gücüne katılma oranımız yüzde 52,8'e çıkarken işsizlik oranımız tam 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor."

FIRSATÇI FİYATLAMAYA AHİLİK MUHTIRASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında en çok dikkat çeken kısım ise enflasyonist ortamı körükleyen fahiş fiyatlama alışkanlıkları oldu. Maliyet artışlarının arkasına sığınan fırsatçılara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. İş ve ticaret ahlakımız bin yıllık Ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Fırsatı ganimet bilmenin, taklit, tağşiş, çıkar odaklı hareket etmenin bu gelenekte yeri yoktur."

'PİYASANIN STRESİNİ AZALTMAK İÇİN HER TEDBİRİ ALIYORUZ'

Dünya genelinde korumacı duvarların yükseldiği ve ticari rekabetin kızıştığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetiminin tam koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

Piyasalardaki likidite ve fiyat stresini asgari düzeye indirmek için her türlü idari ve hukuki tedbirin alınmaya devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, iş dünyasından da bu süreçte sorumluluk almasını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi