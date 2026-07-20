Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kupası'nı Kazanan İspanya Milli Takımı'na Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kupası'nı Kazanan İspanya Milli Takımı'na Tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dünya kupası Recep Tayyip Erdoğan
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