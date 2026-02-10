Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diplomasi Trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Arjantin ve Katar’ın Ankara büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diplomasi Trafiği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diplomasi Trafiği - Resim : 1

Büyükelçiler, beraberlerindeki büyükelçilik mensupları ve aile bireylerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıttı. Kabulün ardından hatıra fotoğrafı çektirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diplomasi Trafiği - Resim : 2

Kaynak: AA

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son Güncelleme:
Bilecik'te Ölüm Çiftliği: Kayıp 3 Kişinin Cesetleri Gömülü Bulundu! 20 Yıl Sonra Korkunç Gerçek Bilecik'te Ölüm Çiftliği: Kayıp 3 Kişinin Cesetleri Gömülü Bulundu! 20 Yıl Sonra Korkunç Gerçek
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in Kıyafetini Hedef Alan Mehmet Emin Korkmaz İYİ Parti'den İhraç Edildi Mehmet Emin Korkmaz İYİ Parti'den İhraç Edildi
ÇOK OKUNANLAR
'Ramazan' Temalı Vurgun! Bu Sitelerden Alışveriş Yapanlar Kartlarını Hemen Kapatsın Bu Sitelerden Alışveriş Yapanlar Kartlarını Hemen Kapatsın
Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı
Özgür Özel 'Mesut Özarslan' Dosyasını Açtı, WhatsApp Mesajlarını Kürsüden Tek Tek Okudu 'Mesut Özarslan' Dosyasını Açtı, WhatsApp Mesajlarını Kürsüden Tek Tek Okudu
Ankara'da Dehşet Gecesi! Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti
Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı