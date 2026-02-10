Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diplomasi Trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Arjantin ve Katar’ın Ankara büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını takdim etti.
Büyükelçiler, beraberlerindeki büyükelçilik mensupları ve aile bireylerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıttı. Kabulün ardından hatıra fotoğrafı çektirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
