Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diplomasi Çağrısı: 'Kayıtsız Kalamayız'

Gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi ve diyalog mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı gününde verilen iftar programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Devrin müstevilerine karşı mücadele bayrağını açarak 14 Mart'ı bizlere Tıp Bayramı olarak armağan eden tıp fakültesi talebelerine ve onlara destek veren hekimleri rahmetle anıyorum. Kendilerini millete adayan talebeler ve hekimler bugün sizlerin de yolunu aydınlatıyor.

* Milli mücadelede cepheden cepheye koşan hekimlerimizin, hemşirelerimizin cesaret ve metaneti sizlerin de ruhunuzu coşturuyor. Rabbim cümlesine rahmet eylesin.

GAZZE, İRAN VE LÜBNAN SALDIRILARI

* Gözünü kan bürümüş şebeke Gazze'de olduğu gibi İran ve Lübnan'da da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor.

* Hükümet olarak dünyada barışı ve huzuru savunurken ülkemizde buna gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayız.

* Bu cinnet hali karşısında insanları savunan, aklı selimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır.

Kaynak: AA

