Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye MHP’nin 57. Yılına Özel Anlamlı Jest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP’nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Devlet Bahçeli’ye gönderdiği özel çiçek aranjmanı dikkat çekti. Türk bayrağı formunda hazırlanan ve 57 gül detayıyla öne çıkan hediye, Cumhur İttifakı vurgusuyla siyasetin gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye MHP’nin 57. Yılına Özel Anlamlı Jest
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP'NİN PROGRAMINA GÖNDERDİ

Erdoğan'ın, ATO Congresium'da düzenlenecek MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na gönderdiği çiçek aranjmanı, beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye MHP’nin 57. Yılına Özel Anlamlı Jest - Resim : 1

57 GÜLLÜ ARANJMAN

Bayrağın etrafında ise MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer alıyor.

AK PARTİLİ İNAN: "MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN ŞANLA VE ŞEREFLE 57. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye MHP’nin 57. Yılına Özel Anlamlı Jest - Resim : 2

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da hediyeye ilişkin sosyal medyada bir paylaşım yaptı. İnan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendi’ye, 57. yıl kutlamalarına özel hazırlanan tebrik çiçeği aranjmanı gönderdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Şanlı bayrağımızı taşıyan bu özel çiçek aranjmanı, Milliyetçi Hareket Partimizin 57. yılına atfen 57 adet kırmızı gülden müteşekkildir. Cumhur İttifakımız; kökü mazide, gözü atide olan Büyük Türkiye hayalinin teminatı; dünyanın çarpık düzenine karşı hakkın ve hakikatin en gür sesidir. Türk siyasetinin koca çınarı Milliyetçi Hareket Partisi’nin Şanla ve Şerefle 57. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Birliğimiz ebedi, kardeşliğimiz ezeli olsun."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Buca Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 26 Şüpheli Adliyede Buca Belediyesi'ne Operasyon; 26 Şüpheli Adliyede
TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu
Ortaokulda 24 Öğrenciye Taciz Skandalı! Öğretmen Tutuklandı Ortaokulda 24 Öğrenciye Taciz Skandalı! Öğretmen Tutuklandı
Hükümetten Yeni Adım: O Mesleği Yapanların Maaşından Artık Otomatik Kesilecek Hükümetten Yeni Adım: O Mesleği Yapanların Maaşından Artık Otomatik Kesilecek
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Emeklilikte Kritik Eşik! İsa Karakaş ‘Son Şans’ Diyerek Uyardı Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Emeklilikte Kritik Eşik! İsa Karakaş ‘Son Şans’ Diyerek Uyardı
Portekiz'de Zafer Sosyalistlerin: Aşırı Sağ Hezimete Uğradı Portekiz'de Zafer Sosyalistlerin