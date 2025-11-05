Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş Açıklaması: Yargı Ne Derse O Olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin 'Hayırlara vesile olur' açıklaması ile siyasetin gündemine oturan 'Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi'ne ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen soruya, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona her zaman uyarız" sözleriyle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konusunda bir soru yöneltildi.

'YARGI NE DERSE O OLUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruya, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona her zaman uyarız" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş Açıklaması: Yargı Ne Derse O Olur - Resim : 1
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.

BAHÇELİ VE BAKAN TUNÇ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Demirtaş hakkında açıklama yapmıştı. Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını vermişti.

AK Parti'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise şunları söylemişti:

"Tutuklulukla ilgili AİHM'nin 5. Maddesi'ndeki güvenlik hakkıyla, tutuklama şartlarıyla ilgili olarak AİHM'ye yapılan başvuru üzerine ilgili daire ihlal kararı vermişti. Bu daire kararı büyük dairede görüşülmesi panel tarafından kabul edilmemişti, 5 kişilik panel bunu değerlendirmemişti. Daire kararı bu yönüyle kesinleşmiş oldu. Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Mahkemenin değerlendirme sürecini hep birlikte beklemek gerekecek."

Kaynak: Haber Merkezi

