Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı İran Çıkışı: 'Ülkemizi Savaşa Çekmek İsteyenlere Karşı Dikkatliyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Milli İrade İftar Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Henüz 6 yaşındaki kız çocuklarının 335 kurşun sıkılarak öldürüldüğü bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne olur olmasa ne olur.

* Bazı ülkeler zulmü ve soykırımı görmezden geldi, bazı ülkeler İsrail gibi soykırımcılara destek verdi.

* Bir avuç vicdan, cesaret sahibi ülke, kurum ve kuruluş dışında coğrafyamızdaki zulümlere tepki gösteren, bunları durdurmak için didinen neredeyse çıkmadı.

* Birbirimize sıkıca kenetlendiğimiz sürece istiklal ve istikbalimize uzanan namahrem elleri kırabiliriz.

İRAN MESAJI

* Biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz. Bu süreçte, dün gece olduğu gibi hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde de bulunuyoruz.

Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir. Sizlerden de İran'a saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülen mezhep ve etnik kökenli kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum.

* Tempomuzu artırmamız, daha çevik, daha atılgan olmamız gereken yeni bir döneme giriyoruz.

