Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Çamlıca’da Gazze Mesajı: 'Zalim Netanyahu Gereken Dersi Alacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada Gazze'deki zulme dikkat çekerek, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dünya Müslümanları karşısında hak ettiği dersi alacağına inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını yoğun bir katılımla Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Namazın ardından cemaate ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının birlik beraberliğine vurgu yaparken, ana gündem maddesi olarak Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

'KURBAN BAYRAMI BİR TESLİMİYET BAYRAMIDIR'

Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmam Hatip Hafız Kerim Öztürk’ün kıldırdığı namazda saf tutan Erdoğan, hutbenin ardından cemaate hitap etti.

Kurban Bayramı'nın özünün teslimiyet ve yakınlaşma olduğunu belirten Erdoğan, "Bu teslimiyet olduğu sürece alem-i İslam Allah'ın izniyle bir, beraber, iri ve diri olacaktır" dedi. Hac vazifesini yerine getiren Müslümanların ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Erdoğan, Arafat'taki birliktelik ruhunun tüm dünyaya yayılması temennisinde bulundu.

'NETANYAHU MÜSLÜMANLAR KARŞISINDA DERSİNİ ALACAK'

Cami çıkışında basın mensuplarının bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki durum nedeniyle bu bayramın buruk geçtiğini ifade etti. İsrail hükümetine sert tepki gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce bir Filistin'i yaşadık, Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim."

SİYASET, SPOR VE MEDYA DÜNYASI ÇAMLICA'DAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında devletin zirvesinden ve iş dünyasından önemli isimler eşlik etti. Protokolde eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Davut Gül yer aldı. Ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin sahibi, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da Erdoğan ile birlikte saf tutan isimler arasında dikkat çekti.

Program sonunda basın mensuplarına geleneksel bayram ikramı olarak çikolata ve simit dağıtıldı.

Kaynak: AA

