Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajında 'Terörsüz Türkiye' ve Ekonomi Vurgusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda iç siyaset, küresel ekonomi ve sınır güvenliğine yönelik kritik mesajlar verdi.

İslam aleminin bayram sevincini paylaştığı bu dönemde dünyanın yüksek stresli bir süreçten geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma, ihracat ve toplumsal dayanışma eksenindeki yükselişini verilerle ortaya koydu.

'İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN COĞRAFYAMIZI İŞGAL EDİYOR'

Konuşmasında Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasının farklı köşelerinde bayramı hüzün ve acıyla karşılayan Müslümanların acısını paylaşan Erdoğan, Tel Aviv yönetimine sert eleştiriler yöneltti. İsrail'in bölgede tetiklediği savaşın küresel etkilerine dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri, enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor."

'TÜRKİYE BİR İSTİKRAR ADASI'

Küresel ve bölgesel kriz silsilesinin ortasında Türkiye'nin köklü kurumları, liyakatli kadroları ve en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle bir "istikrar adası" olarak öne çıktığını belirten Erdoğan, ekonomi ve savunma sanayiindeki tarihi başarı hikayesini şu istatistiklerle özetledi:

Ekonomik büyüklük: 238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı.

238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı. Yıllık ihracat: 36 milyar dolar seviyesinden 276 milyar dolara ulaştı.

36 milyar dolar seviyesinden 276 milyar dolara ulaştı. Savunma ve havacılık ihracatı: 248 milyon dolardan 10 milyar dolar barajını aşarak dünyada eşine az rastlanır bir rekora imza attı.

'TERÖRÜN TÜRKİYE'YE EKONOMİK MALİYETİ...'

"Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin istikbali ve bölgenin istikrarı için taşıdığı stratejik öneme vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emperyalist oyunların bu sayede bozulduğunu ifade etti.

Terörle mücadeledeki kararlılık mesajını net bir dille çizen Erdoğan, "Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam, hızla yola devam ediyoruz. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır" dedi.

SÜRÜCÜLERE HAYATİ UYARI

Mesajının manevi boyutunda bayramın küskünlüklerin bitmesine ve sıkılı yumrukların açılmasına vesile olmasını dileyen Erdoğan, kutsal topraklarda bulunan hacıların ibadetlerinin kabulünü niyaz etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatili nedeniyle yollara çıkacak vatandaşlara da hayati bir çağrıda bulunarak, "Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi