Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'nın Statüsü' Çıkışına Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" sözlerine yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı şu anda Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün TBMM Grup Toplantısı konuşmasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için söylediği "Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" sözleri anımsatılarak sorulan bir soru üzerine, "İmralı şu anda gerekli olduğu şekliyle Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

