Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda Kritik Mesajlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ankara'nın kalbi bu salonda atıyor. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi