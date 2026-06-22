Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda Kritik Mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Ankara'nın kalbi bu salonda atıyor. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz."
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Kaynak: Haber Merkezi
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