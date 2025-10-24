Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi Programı'nı Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "81 ilde 500 Bin Sosyal Konut Projesi"nin detaylarını duyurdu.. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı bilgilere göre, proje kapsamında Türkiye genelinde toplamda 500 bin konut inşa edilecek. İstanbul’a 100 bin, Ankara’ya 30 bin, İzmir’e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’ya ise 13 bin konut yapılacak. Ayrıca Hatay ve Diyarbakır’a 12 bin yeni yuva kazandırılacak.

Konutların yüzde 5’i şehit yakınları, gaziler ve engelliler için ayrılırken, yüzde 10’luk kontenjan 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere, yüzde 20’lik kontenjan ise emeklilere sunulacak. Gençler için de özel bir kontenjan ayrılmış; 18-30 yaş arası gençler, projedeki yüzde 20’lik konut payından yararlanabilecek.

Ayrıca, İstanbul’da 100 bin konutun yanı sıra, 15 bin kiralık konut yapılacak. Kiralık konutlar, rayiç bedelin yarı fiyatına sunulacak ve 3 yıllık sözleşme ile kiralanacak. Bu projeyle İstanbul’daki kira sorununa çözüm getirilmesi hedefleniyor. Başvurular 15 Kasım’da başlayacak, kurallar ise Aralık ayında çekilecek. Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile ödeme yapılabilecek. Projenin ilk teslimatları Mart 2027’de yapılacak.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SOSYAL DEVLET PROJESİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber “Ev sahibi Türkiye” diyeceğiz. Projemizin detaylarına geçmeden evvel bir hususu ifade etmek istiyorum: Başakşehir’in benim siyasi hayatımda çok özel bir yeri vardır. İstanbul’da ilk toplu konut uygulamamızı da yine burada başlatmıştık. Temelleri burada atmıştım. Bu uygulama öyle başarılı oldu ki, şöhreti kısa sürede İstanbul sınırlarını aştı ve tüm Türkiye’nin örnek aldığı bir model haline geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ’ye ve projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

‘MUHALEFET LAF ÜRETİRKEN, BİZ ETKİN ÇÖZÜMLER ÜRETTİK’

Görevimiz, devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktır. Bizim sorumluluğumuz, dünyanın en gelişmiş, en müreffeh ülkeleri arasında yer alabilmek için soluksuz çalışmaktır.

Muhalefet sadece laf ve polemik üretirken, biz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına hızlı ve etkin çözümler ürettik. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” prensibiyle devletimizin imkânlarını aziz milletimiz için seferber ettik.

'BURALAR ÇAMUR, ÇUKUR, ÇÖP HALDEYDİ'

Hatırlayacaksınız, Türkiye'nin kentsel dönüşüm seferberliğine 2012'de İstanbul'dan start vermiştik. 13 yıl önce modern ve güvenli şehircilik noktasında önemli bir adımı Başakşehir’de atmıştık. O tarihten itibaren milyonlarca kardeşimizin yuvasını ve iş yerini dönüştürdük. Türkiye’yi bir uçtan diğer uca, yepyeni yaşam alanlarıyla donattık. Şehirlerimizi, meydanlarımızı, cadde ve sokaklarımızı iyileştirdik, güzelleştirdik. Buralar çamur, çukur, çöp… Bu haldeydi. Şimdi ne hale geldi? Burası böyleyken Bağcılar farklı mıydı? Küçükçekmece farklı mıydı? Avcılar farklı mıydı? Hepsi aynıydı. Hepsini de dönüştürdük. On binlerce ailemizi yeni yuvalarıyla buluşturduk. Dar gelirli kardeşlerimizin yüzlerini güldürdük. Vatandaşlarımızın kendi evlerini inşa edebilmeleri için altyapısı hazır arsaları kendilerine sunduk.

Ana muhalefetin her fırsatta eleştirdiği TOKİ, çok büyük başarılara imza attı. TOKİ’yi bile imrendirecek dedikleri projeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Muhalefetin en başarılı, en kabiliyetli yanı neydi? Çöp, çukur… Biz ise bugüne kadar tam 1 milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin emrine verdik. Kardeşlerim, dar gelirli 5 milyon vatandaşımızı camileriyle, parklarıyla, yürüyüş yollarıyla modern, sağlam ve çevre dostu yaşam alanlarına biz kavuşturduk.

'YILBAŞINA KADAR 453 BİN AFET KONUTUNU TESLİM EDECEĞİZ'

Aynı şekilde afet bölgelerinde de çok büyük bir gayret ortaya koyduk. Başta 6 Şubat’ta kaybettiklerimiz olmak üzere, ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizi geri getirmek biliyoruz ki mümkün değil. Ama şehirlerimizi yeniden dizayn etmek, depreme dayanıklı evler inşa etmek bizim elimizde. Unutmayalım ki, tedbir bizden, takdir Allah’tandır.

Bir ay sonra inşallah 350 bininci yuvamızın anahtarlarını da aynı şekilde afetzede kardeşlerimize takdim edeceğiz. Yılbaşına kadar 453 bin afet konutunu depremzede vatandaşlarımıza gönül huzuruyla, sorunsuz, sıkıntısız teslim edeceğiz.

KONTENJAN SAYILARINI AÇIKLADI

Türkiye Yüzyılı'nda 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a 12 bin yeni yuva kazandıracağız. Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında kontenjan ayırdık. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10'luk kontenjan tesis ettik. Emeklilerimizi tabii ki unutmadık, yüzde 20 kontenjan ayırdık. Tüm bu konutları nasıl ki devlet olarak biz inşa ediyorsak, geleceğimizi de bu ülkenin gençleri inşa edecek. Çok önemli bir bölümü yine gençlerimize ayırdık. Yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençlerimize ayırıyoruz.

KİRALIK KONUT UYGULAMASI DEVREDE

Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak modelle TOKİ eliyle sistemi kuruyoruz. İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut yapılacak. İşçi ve memurlarımız, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz ve kentsel dönüşümdeki hak sahipleri için ayırdığımız kontenjanları paylaşacağız. Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak. Sözleşme 3 yıllık olacak. Bitince tahliye ve bakım tamamlanarak yeniden kiraya verilecek. Bakım, yönetim ve denetimi devletin kontrolünde olacak. İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız.

TAKSİTLENDİRME NASIL OLACAK?

Bunun dışında da fahiş kira ile mücadelemiz sürecek. Burada projedeki evlerin fiyatlarını paylaşacağız. Ayda 6 bin 750 lira taksitle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli şekilde ev sahibi olacak. Olağan dışı artan kiralara karşı kalkan görevi yapacak. Her yıl daha fazla vatandaşımızın konuta erişimini açacağız. Başvurular 15 Kasım'da başlayacak. İnşaat çalışmalarının da startını vereceğiz. Kuralar aralık ayında. İlk teslimler Mart 2027'de. Bu projeyle insan odaklı yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Şehirlerimizi mahalle konaklarıyla donatacağız. 500 mahalle konağında çocuklar için çocuklar için gündüz bakım evleri, yaşlılarımız için alanlar, taziye evleri, spor salonları da yer alacak."

