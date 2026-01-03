Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Yılı İhracat Rakamları Programında Kritik Mesajlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2025 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında yaptığı konuşmada, küresel gelişmelerden dış politikaya, ekonomiden ihracata kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. Küresel belirsizliklerin ve çatışmaların Türkiye ekonomisine etkilerine değinen Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel düzlemde vazgeçilmez bir aktör olduğunu vurguladı. “Türkiye’yi saf dışı bırakma girişimleri sonuçsuz kaldı” diyen Erdoğan, “Yüzünü Ankara’ya dönen kazanır” sözleriyle dostluk ve iş birliğine dayalı dış politikanın altını çizdi.

Konuşmasının önemli bir bölümünü ihracat verilerine ayıran Erdoğan, 2025’te Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldığını açıkladı. Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda rekor kırıldığını belirten Erdoğan, yıllık ihracatın 273,4 milyar dolara yükseldiğini, mal ve hizmet ihracatının ise 396,5 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü vurgulayan Erdoğan, ihracatta elde edilen başarıların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek 2026 hedefinin 410 milyar dolar olduğunu söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"2026 senesinin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Küresel dalgalanmalar ekonomileri etkiliyor. Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez. Ekonomideki belirlediğimiz hedefler globalleşmeden ayrı düşünülemez. Küresel ekonomideki belirsizliklerin, tıkanıklıkların her ülke gibi Türkiye'de yansıması oldu. Bu gerçek 2025 yılında da değişmedi. Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kaos hakimdi. Gazze'de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı. Bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail insani yardım girişimlerini engellemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz seneye damgasını vuran bir diğer çatışma Rus-Ukrayna savaşı. Savaş 5. yılına girmek üzere. Bu savaşın adil ve sürdürülebilir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir.

Biz ne rol ne şov yapma peşindeyiz. Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı. Bizim dış politikamızın esası dost kazanmaktır. Kavga ile kaybetmek yerine dostlukla beraber kazanalım istiyoruz. Herkesin hayrına olacak barışın mücadelesini veriyoruz.

2026 senesinde bu yöndeki gayretlerimizi yoğunlaştıracağız.

‘YÜZÜNÜ ANKARA'YA DÖNEN KAZANIR’

Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimleri sonuçsuz kaldı. Türkiye'siz denklem kurulamayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Türkiye'nin vazgeçilmezliği anlaşılmıştır. Türkiye'yi karşısına alanlar kaybedeceklerdir. Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlarsa kaybedecektir.

455. deprem konutumuzu depremzede kardeşlerimize Hatay'da teslim ettik. Depremzedelerimize mahcup olmadık.

İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Tüm karalama kampanyalarına rağmen büyüme stratejimizin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 2025 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor.

2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık.

Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazla ihracat rekoruna imza attık. Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık. 273,4 milyar dolara ile yeni bir rekora imza attık. 2025'te Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihracatını gerçekleştirdik.

2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz. 2002 yılında yüzde 50 civarında olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılında yüzde 74,8 olmuştur.

İHRACATTA İLK 5'TEKİ İLLER

En fazla ihracat yapan 5 ilimiz ise; 57,8 milyar dolar ile İstanbul birinci, 35,2 milyar dolar ile Kocaeli 2., 23,6 milyar dolar ile İzmir 3., 20 milyar dolar ile Bursa 4. 13,2 milyar dolar ile Tekirdağ 5. olmuştur. Terazinin diğer tarafı olan ithalatta ise 2025 yılını 365,5 milyar dolarla kapattık.

Yerli ve milli markamız Togg'un yeni modelleriyle Avrupa pazarında yer alması, mühendislik ve tasarım gücümüzü ortaya koyuyor. Otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimi, 41 milyar doları aşan ihracatla Avrupa'nın 4., dünyanın 12. en büyük üretim üssü konumundayız.

Savunma ihracatında 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımız, geçen sürede 40 kat artışla 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5. ticaret ortağı haline gelmiş ve ticaret hacmimiz 2025 yılında 232,7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu artık kaçınılmazdır. Avrupalı dostlarımızın ekonomik güvenlik kavramı ile bazı sektörlerdeki korumacı tedbirlerini ve yasal hazırlık süreçlerini yakından takip ediyoruz.

2026 yılı için hedefimiz 282 milyar doları mal ihracatı, 128 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracattır. Önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatımız toplam 273,4 milyara dolara ulaştı.2025 yılı hedefimizi 390 milyar dolar olarak paylaşmıştım. Mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolarla hedefimizi aştığını ifade etmek isterim."

