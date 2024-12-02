Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail Protestosunda 9 Kişiye Tutuklama Talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü TRT World Forum etkinliğinde konuşurken, bir grup tarafından protesto edildi. Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepkisini dile getirirken, bir protestocu "Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor" diye seslendi.

Erdoğan ise "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız" diye yanıt verdi. Ardından protesto eden ve destekleyen salondaki dört kişi salondan çıkarıldı, kongre merkezi önünde İsrail'le ticaretin kesilmesi için slogan atan 5 kişiyle beraber gözaltına alındı.

SAVCI İFADE DAHİ ALMADI

NOW'dan Alican Uludağ'ın aktardığına göre; cuma günü gözaltına alınan ve İstanbul Vatan Emniyet'te tutulan şahıslar dün ifade verirken, bugün savcıların, ifade dahi almadan adliyeye sevk kararı verdiği öğrenildi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne götürülen 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.