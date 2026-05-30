Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Haliç'te Özel Hediye

Haliç Kongre Merkezi "İstanbul’un Fethi’nden Gönüllerin Fethine" adlı görkemli bir programa ev sahipliği yaptı. Binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği, Mehteran Takımı ile uluslararası sanatçıların sahne aldığı fetih kutlamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajları ve kendisine sunulan tarihi sembol damga vurdu.

ÜZERİNDE FETİH SURESI VE BESMELE YER ALIYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilen miğfer, Fatih Sultan Mehmed döneminin askeri estetiğini ve cihanşümul vizyonunu yansıtıyor.

Dikkat çeken el işçiliği eserin özellikleri ise şöyle:

Çelik gövde üzerine kazıma ve kabartma motiflerle işlenen miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında Besmele yer alıyor. Altın tonlu süslemelerle zenginleştirilen eserde; iç keçe kaplama, arka zincir peçenek detayı ve hareketli burun siperliği gibi dönemin orijinal askeri teçhizat özellikleri birebir uygulandı.

'İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK MEDENİYET HAMLESİ'

Programda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fethin tarihi önemine vurgu yaptı. İstanbul'un fethinin sıradan bir askeri başarı olarak görülemeyeceğini belirten Erdoğan, bu tarihi adımın insanlık tarihinin en büyük medeniyet hamlelerinden biri olduğunu ifade etti.

'GÖNÜLLERİ FETHETMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Ev sahibi olarak konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise siyaseti bir makam aracı değil, ulvi bir amaç olarak gördüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’un her köşesinde durmaksızın çalıştıklarını belirten Özdemir, "Bir şehirde gönülleri fethetmek, o şehri fethetmek kadar gerekli ve değerlidir. Bu uğurda gece gündüz demeden hummalı bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Kaynak: DHA