Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na Paraguay'la oynayacakları maçta başarılar dileyerek, vatandaşlardan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayları düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını istedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Takımımıza Paraguay'la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum. Vatandaşlarımdan, YKS'ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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