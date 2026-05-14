Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Hedefi Duyurdu: 15 Milyar Dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunuyor ve etkinliklere katılım gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Kazakistan'da Türk müteahhitlerin 500'ü aşkın proje yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptığımız anlaşmaların karşılıklı yatırımları daha da teşvik edeceğini düşünüyoruz." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Geçtiğimiz günlerde idrak edilen vatan savunucuları günü ve zafer günü dolayısı ile kardeş kazak halkını tebrik ediyorum. Yeni anayasanız kardeş Kazak halkı için hayırlara vesile olsun.

'13 BELGEYE İMZA ATTIK'

Kazakistan'ın her daim destekçisi olacağız. Ortak gündemimizde olan pek çok konuyu ele aldık. 13 farklı belgeye imza attık. Ekonomik ve ticari ilişkilerin katkı sağlayacağına inanıyorum. Tokayev liderliğinde Kazakistan'ın ekonomi alanındaki ilerlemelerini takip ediyoruz. Kazakistan'ın milli gelir 15 bin dolara yaklaştı. Dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan var.

'MÜTEAHHİTLERİMİZ 500 PROJEYİ ÜSTLENDİ'

Kazakistan Türk dünyası içinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ortağımız oldu. Müteahhitlerimiz 30 milyarı bulan 500'ü aşkın projeyi üstlendiler. 750'den fazla Kazak firma 2 milyar dolardan fazla yatırım ile Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. Karşılıklı güvene dayalı güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz.

'HEDEFİMİZ 15 MİLYAR DOLAR'

Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Açıkçası çok daha fazlasını yapabileceğimize, çok daha ileri seviyelere ulaşabileceğimize eminim. Yaptığımız anlaşmaların karşılıklı yatırımları daha da teşvik edeceğini düşünüyoruz. Ticaretimizi olumlu etkileyecek konuları da ele aldık. Bu hususlarda ilerleme sağlayacağıma inanıyorum. Çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. İş birliği daha da önem kazanmıştır.

'YAPAY ZEKA ALANINDAKİ ATILIMLARINI TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ'

Kazakistan'ın yapay zeka alanındaki atılımlarını takdirle takip ediyoruz. Yarınki zirvenin ana temasını yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlenmesini anlamlı buluyoruz. Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak sureti ile enerji arz güvenliğini temin etmiş ülkeyiz. Savunma sanayi alanında Kazakistan'la çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün ortak üretim dahil yeni projelerle işbirliğini ilerletme irademizi teyit ettik.

Kurban bayramınızı kutluyorum. On yıllardır Türk şirketlerine güvenen kazak halkına muhabbetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA