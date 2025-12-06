Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Lideri Maduro ile Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konuların konuşulduğu belirtildi.

İletişim Başkanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasında "Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti" denildi.

Açıklamanın devamında "Cumhurbaşkanımız, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA