Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ Üyeleri Anıtkabir'de: Türkiye, Bölgesinin Huzur Abidesi Olarak Öne Çıkıyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı öncesi Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ Üyeleri Anıtkabir'de: Türkiye, Bölgesinin Huzur Abidesi Olarak Öne Çıkıyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

Toplantı öncesi Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Son günlerde hortlayan yayılmacı emeller karşısında gereken her türlü tedbiri alarak, vatanımızı ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır.

Son günlerde hortlayan yayılmacı emeller karşısında gereken her türlü tebdiri alarak, vatanımızı ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız.

Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Ajanslar

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