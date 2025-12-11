Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a Gitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan “TUR” uçağıyla Türkmenistan’a doğru yola çıktı. Erdoğan’ı uğurlayanlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin yer aldı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yılı ile 2025’in BM Genel Kurulu tarafından “Uluslararası Barış ve Güven Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen “Uluslararası Barış ve Güven Forumu”na katılacak. Cumhurbaşkanı’nın, ev sahibi Türkmenistan’ın yanı sıra foruma iştirak eden ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA