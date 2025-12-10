Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Yolcusu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere, Türkmenistan'a gidiyor. Erdoğan zirve marjında Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelecek istişarelerde bulunacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11-12 Aralık tarihlerinde Türkmenistan’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi: