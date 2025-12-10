Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Yolcusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası Barış ve Güven Forumu”na katılmak üzere, Türkmenistan’a gidiyor.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Yolcusu!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere, Türkmenistan'a gidiyor. Erdoğan zirve marjında Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelecek istişarelerde bulunacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11-12 Aralık tarihlerinde Türkmenistan’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla “Uluslararası Barış ve Güven Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek “Uluslararası Barış ve Güven Forumu”na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan’ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle ‘Uluslararası Barış ve Güven Forumu’ na hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum’a katılan ülkelerden Devlet ve Hükûmet Başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir.”

Son Güncelleme:
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Kaçarken Yakalandı! Gözaltı Sayısı 4'e Yükseldi Güllü'yü Kızı mı Öldürdü? Gözaltı Sayısı Yükseldi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu
SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak
MASAK'tan 'Mert Hakan Yandaş' Raporu: Para Trafiği, Oynanan Kuponlar, Yazışmalar... MASAK'tan 'Mert Hakan Yandaş' Raporu: Para Trafiği, Oynanan Kuponlar, Yazışmalar...
52 İlde Dev Operasyon! 179 Gözaltı 52 İlde Dev Operasyon! 179 Gözaltı
Güllü Soruşturmasında Şok Operasyon! Kızının ve Arkadaşının Gözaltına Alınmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı Yakalanmadan Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı