Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Lideriyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü. Telefonda gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Lideriyle Görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan, Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13’üncü Zirvesi ve COP31 İklim Zirvesi'ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.

Kaynak: AA

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