Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u Kabul Etti: Gündem 'Terörsüz Türkiye'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmede gündemin ana başlığının 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki son gelişmeler olması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u Kabul Etti: Gündem 'Terörsüz Türkiye'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan ile Kurtulmuş’un görüşmesi, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin hukuki altyapısını oluşturan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak adlandırılan düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından gerçekleşti.

Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada teklif 468 oyla kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin hukuki mekanizmayı belirli koşullar altında işletmeye yönelik hükümler içeriyor.

'SÜREÇ TIKIR TIKIR İŞLEYECEK' DEMİŞTİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, teklifin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada Meclis’te tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini belirterek, "Zaman zaman çok zor virajlardan geçtik. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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