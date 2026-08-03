Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman'la Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına eksiksiz uyması gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman'la Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu belirterek, bölgede kalıcı barışın sağlanması ve huzur ile istikrarın tesis edilmesi için çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin belirlenen yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğini de kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan
Son Güncelleme:
Manisa'da Seyir Halindeki Motosiklete Saldırı! Baba ile Oğlu Öldü Seyir Halindeki Motosiklete Saldırı! Baba ile Oğlu Öldü
Büyükçekmece'de Toprak Kayması! Göçük Altında Kalanlar Var Büyükçekmece'de Toprak Kayması
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Güllü Soruşturmasında 'Seri Katil' Detayı: Tuğyan Gülter'in Arama Geçmişi Dosyaya Girdi Tuğyan Gülter'in Arama Geçmişi Dosyaya Girdi
Karadeniz'de Türk Gemisine Saldırı: Yaralılar Var Karadeniz'de Türk Gemisine Saldırı
ÇOK OKUNANLAR
ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Selçuk Tepeli NOW TV Ana Haber'e Veda Etti, Yerine Gelecek İsim Belli Oldu Selçuk Tepeli Veda Etti, Yeni Ekran Yüzü Belli Oldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 2026 Yılında 84 Hakim ve Savcı Meslekten İhraç Edildi 84 Hakim ve Savcı Meslekten İhraç Edildi
AK Parti’ye Geçeceği İddia Edilmişti, Mithat Bülent Özmen’den Yanıt Geldi AK Parti'ye Katılacağı İddia Ediliyordu, Kararını Verdi
TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2026: TÜİK Enflasyon Rakamlarını Açıkladı TÜİK Temmuz Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı