Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman'la Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu belirterek, bölgede kalıcı barışın sağlanması ve huzur ile istikrarın tesis edilmesi için çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin belirlenen yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğini de kaydetti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak, Suudi… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 3, 2026

Kaynak: Haber Merkezi