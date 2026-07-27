Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile Görüştü: 'Kazan-Kazan' Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. Erdoğan, Faye ile görüşmesinde Türkiye-Senegal ilişkilerinin savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda 'kazan-kazan' anlayışıyla geliştirilmesi mesajı verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile Görüştü: 'Kazan-Kazan' Vurgusu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi, yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız, iki ülkenin savunma sanayii alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini, Türkiye’nin “kazan-kazan” anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti."

Kaynak: Haber Merkezi

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