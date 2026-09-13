Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da Şehir Hastanesi Açılışında Konuştu: 'Kirli Eller Kırıldı, Türkiye'de Darbeler Defteri Kapandı'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Samsun'a yine hizmetlerle, yatırımlarla, müjdelerle gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi. Sıcağa rağmen bizlere gönüllerinizi açtığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Dün ve önceki gün Rize'deydik. Size Rize kardeşlerimin kucak dolusu selamlarını getirdim. Orada da tamamlanan eserlerimizin açılışını yaşadık. Toplam 10 milyar lirayı bulan proje ve eserleri milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık.

'BİRİLERİ GİBİ LAFAZANLIK YAPMIYORUZ'

Şimdi de istiklalin şehri Samsun'dayız. Sizlerle şehir hastanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar Samsun'a mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Biz birileri gibi lafazanlık yapmıyoruz. Bir medeniyet ve kültür şehri olan, liman ve lojistik şehri olan, tarım ve sanayi şehri olan bir ulaşım şehri olan Samsun'umuzun bu özelliklerini çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz.

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ HAKKINDA BİLGİLER

Burası Samsun Şehir Hastanesi, laf ola beri gele yok. Şehir hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bu vasıflarına sağlık şehri vasfını da ekleyecektir. 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip. 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ile ağız diş sağlığı ünitesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir.

SAMSUN'A 17 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Toplam 17 milyar liralık yatırım bedeliyle bu muhteşem sağlık tesisinin Samsunumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Şehir hastanemizde görev yapacak sağlık personelimizden de beklentimiz var. Artık Samsunlu kardeşim şehir hastanemizde inşallah bütün elemanlarıyla, imkanlarıyla kapıdan içeri Samsunlu kardeşlerime kucak açacak, bu şehir hastanesinde yok yok. Burada inşallah mutluluk var. Hastanemizin hizmete girmesinde emeği geçen kurumlarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik etmek istiyorum.

'KARADENİZ'İN ÖNEMLİ SAĞLIK MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPTIK'

Yatırımlarımızla şehrimizi Karadeniz'in önemli sağlık merkezlerinden biri haline getirdik. Sağlık merkezlerine, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarına halk sağlığı laboratuvarlarına kadar yeni sağlık merkezlerini Samsunlu kardeşlerimizin emrine sunduk. Toplam hekim sayısını 3 katına çıkardık. Son 2 yılda 1510 yeni sağlık çalışanının atamasını yaptık. Samsun'un yatak kapasitesi 5415'e yükselmiş durumda.

'ŞEHİR HASTANELERİ BENİM HAYALİMDİ'

Şehir hastaneleri projesi benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa. Bir zaman makinesi olsa da bundan 25-30 sene önce hastanelerimizin hangi durumda olduklarını gençlerimize gösterebilsek. Vatandaşın insan yerine konulmadığı o kötü günleri hep beraber yaşadık.

'TÜRKİYE PARMAKLA GÖSTERİLEN KONUMA ULAŞTI'

2002'de göreve geldiğimizde önceliklerimizin en başına eğitimle birlikte sağlığı koyduk. Ülkemizin dört bir yanına hastaneler, sağlık ocakları inşa ettik. Ambulansları, doktor-hemşire sayısını kat kat artırdık. Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun vatandaşımızın insanca muamele göreceği sağlık sistemini tesis ettik. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımızla Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen konuma ulaştı.

'TÜRKİYE 21 YENİ ŞEHİR HASTANESİNE KAVUŞACAK'

Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya kadar yapımı devam eden 13 şehir hastanesini de tamamlayacağız. Projesi süren 8 şehir hastanesiyle bilirlikte Türkiye 21 yeni şehir hastanesine kavuşacak.

Ülkemizde sadece iktidar karşıtlığına kurula cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastaneleridir. Sonuç olarak eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi.

'HEPİMİZE BÜYÜK ACILAR YAŞATTILAR'

Dün 12 Eylül darbesinin yıldönümüydü. Millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden 46 yıl geçti. Hangi görüşten olursak olalım hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan pek çok insanımızı darağaçlarına gönderdiler. Hayatının baharındaki pek çok insanımızı kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı, Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına ağır darbeler indirdi.

'KİRLİ ELLER KIRILMIŞ, DARBELER DEVRİ KAPANMIŞTIR'

Bugün pek çok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz 3 Kasım 2002'de bu gidişatın önüne set çekmiştir. O gün bugündür demokrasimize kast eden girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Türkiye'de artık darbeler devri kapanmıştır. Bir daha açılmasına bu millet müsaade etmeyecektir. Demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletin emanetine gözümüz gibi bakacağız."

Kaynak: Haber Merkezi