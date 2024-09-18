Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia’yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia’yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti" denildi. Erdoğan'ın Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabulüne TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşımı yapıldı.

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Kaynak: DHA

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