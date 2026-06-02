Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ile Görüştü: Gündem Normalleşme ve Doğrudan Ticaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'la görüşmesinde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ile Görüştü: Gündem Normalleşme ve Doğrudan Ticaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

PAŞİNYAN'DAN ERDOĞAN'A BAYRAM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Paşinyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

NORMALLEŞME SÜRECİ ELE ALINDI

Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar için gayret gösterdiğine işaret eden Erdoğan, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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