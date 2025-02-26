Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbe mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Görüşmede Şevket Mirziyoyev, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

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Kaynak: DHA

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