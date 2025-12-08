Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oscar Ödüllü Filistinli Yönetmen Basel Adra'yla Bir Araya Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "No Other Land" belgeselinin kazandığı ödüllerden dolayı Adra'yı tebrik etti.

İsrail'in işgalinin en azgın halinin, El-Halil'in güney tepelerinde yaşandığını belirten Erdoğan, bölgede işlenen suçları belgeleyen herkesin doğrudan hedef alındığını söyledi.

İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin şehit ettiği Adra'nın yakın arkadaşı Avde Hadalin ve tüm şehitler için Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belgeseli çekerken gösterdikleri cesareti takdirle karşıladığını kaydetti.

'FİLİSTİN HALKININ TRAHEDİSİ SİNEMA SEKTÖRÜNDE YETERİNCE ELE ALINMIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Şahsen ben de dünya kamuoyuna hitaplarımda, 'bir fotoğraf bin söze bedeldir' düşüncesiyle, Filistin davasının yıllar içerisinde nereden nereye geldiğini haritalarla, fotoğraflarla anlatmaya bilhassa önem veriyorum. Sanatınızla Nakba'dan bu yana süregelen İsrail yayılmacılığına dikkat çekmenizi çok değerli buluyorum. Şurası bir gerçek ki Filistin halkının yaşadığı trajedi, maalesef, sinema sektöründe yeterince ele alınmıyor. Bunda sektörün İsrail'e müzahir yapısının elbette büyük etkisi var. Bu sansür ortamına en nobran haliyle siz de maruz kaldınız."

Geçen yılki 96'ncı Oscar Ödülleri Töreni ile Cannes Film Festivali'nde Filistin'e yönelik destek ve dayanışma mesajlarının üst seviyede olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Oscar Ödülleri Töreninde, salonun dışındaki kalabalık, yaptıkları eylemlerle Gazze'ye çok güçlü bir destek verdi. Her iki törende de oyuncuların hem yakalarındaki broşlarla, hem verdikleri mesajlarla hem de kıyafetleriyle Gazzelilerin yanında olduklarını gördük. Bu seneki Akademi ödüllerinde, bu iradenin daha da kuvvetlendiğini memnuniyetle müşahede ettik. Sizin, bizim ve vicdan sahibi herkesin ortak çabalarıyla inşallah bu destek daha da artacak." dedi.

Sanatın temel misyonunun hakikatin izini sürmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Birçok uluslararası etkinlikte ödül alan 'Başka Toprak Yok' belgeselinizi, küresel vicdanın uyandırılmasında son derece önemli görüyorum. Yakalanan bu kamuoyu desteğinin sürdürülmesi ve ilginin Filistin'den uzaklaşmaması için çalışmalarınızı sürdürmenizi tavsiye ediyorum. Sizi, diğer yönetmenlerimizi, belgeselde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye olarak, Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

'EN İYİ BELGESEL OSCAR'INI KAZANDI

İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı Filistinlilerin gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land"ın (Başka Toprak Yok), yönetmenliğini Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor üstlenmişti.

İsrailli ve Filistinli sinemacıların ortak çalışması olan ve Batı Şeria'nın güney ucundaki Mesafir Yatta'da geçen belgeselde, Adra'nın, İsrail ordusunun askeri eğitim bölgesi oluşturmak amacıyla başlattığı yıkımı, canı pahasına, belgeleme çabasını anlatılıyor.

Gerçek olayların anlatıldığı ve 2019-2023 yılları arasında geçen filmde, Filistin topraklarında İsrailli yasa dışı yerleşimciler ile İsrail ordusu tarafından uygulanan şiddet ve yıkımı gözler önüne seriliyor.

Belgeselde, Filistinlilerin evlerinden görüntüler, kişisel arşivler, haber videoları ve İsrailliler ile Filistinliler arasındaki diyaloglar da yer alıyor.

İsrail işgali altındaki Filistinlilerin yaşam mücadelesine, zorla yıkımlara ve hakikat arayışına çarpıcı bir tanıklık sunan film, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende "En İyi Belgesel Oscar"ını kazanmıştı.

Film ayrıca, geçen sene Almanya'da gerçekleştirilen 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "En iyi belgesel" ödülünün sahibi olmuştu. Yapım, festivalin ana kategorisi dışındaki "Panorama İzleyici Ödülleri" bölümünde de ödüle layık görülmüş ve filmi hazırlayanlar Alman RBB televizyon kanalı tarafından ödüle değer bulunmuştu.

"No Other Land" belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin, Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi isimli bir İsraillinin, 28 Temmuz'da El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da rastgele açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA