Cumhurbaşkanı Erdoğan,NATO Sekreteri Rutte'yle Görüştü: İşte Ele Alınan Kritik Başlıklar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

HANGİ BAŞLIKLAR ELE ALINDI?

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kabulde, NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Türkiye'nin zirve hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayisi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını vurgulayan Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu'nun da dikkatle takip edileceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA