Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi! Araç Kredisi İçin Yeni Adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

'ESNAFLIĞI İYİ BİLİRİM'

"Siyasete atılmadan evvel hem ücretli olarak çalışmış hem kendi işini yapmış bir kardeşiniz olarak esnaflığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Şurası bir gerçek ki esnaf ve sanatkarlarımız ne kadar güçlü olursak devlet ve millet olarak biz de zemine o derece sağlam basarız. Esnafımız kendini ne kadar güvende hissederse, milletimiz de kendini o kadar huzurlu hisseder. Esnaf, bu ülkenin taşıyıcı kolonudur. Esnaf, bu milletin birlik ve kardeşliğinin teminatıdır. Esnaf, ticari hayatımızın lokomotifi, öncüsü, en önemli unsurudur. Tarih boyunca milletimiz ne zaman dara düşmüşse imdadına ilk koşanlar esnaf kardeşlerimiz olmuştur. Ahilik geleneğinin günümüzdeki temsilcileri olan esnaf ve sanatkârlarımız ülkemizin aldığı keskin virajlarda hep devletinin yanında, milletimizin arkasında durmuştur.

'BİRİLERİ MÜLTECİ DÜŞMANLIĞI YAPARKEN...'

Birileri mülteci düşmanlığı yaparken, Suriye'deki eski rejimin zulmünden kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli mazlumlara sizler iş verdiniz, meslek öğrettiniz, ensar ruhuyla her birini koruyup, kolladınız. Birileri darbe girişimini keyif kahvesi eşliğinde televizyonda izlerken, 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz. Deprem turistleri sadece reklam peşinde koşarken, asrın felaketinin açtığı yaraları sarmamıza sizler yardımcı oldunuz. Gazze'den Somali'ye, Lübnan'dan Sudan'a, Asya'dan Afrika'ya nerede bir sıkıntı, sorun, zulüm, kıtlık varsa sizler yardım ettiniz. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum.

'FIRSATÇILARA AMAN VERMEYİN'

Sizlerden özellikle son yıllarda ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara aman vermenizi rica ediyorum. Etiket oyunlarıyla, hiçbir makul gerekçesi olmayan fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki paraya el uzatan bu tamahkarlara Ahi kültürüyle yetişmiş esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor. Unutmayın; ticaret erbabının itibarı, sermayesinden önemli ve değerlidir. İtibarınızı zedeleyenleri öncelikle siz denetlemeli, içinizde barındırmamalı ve ayıklamalısınız. Devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak, inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız. Ticaret hayatımızın yanında, enflasyonla mücadelemize de zarar veren bu marazla mücadelemizi sizinle dayanışma içerisinde kararlılıkla yürüteceğiz.

ESNAFA PEŞ PEŞE MÜJDE

Şu müjdeli haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içerisinde devreye alıyoruz. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 773 kooperatifin 826 projesine 111 milyon lira tutarında hibe desteği sağlama kararı aldık."

Kaynak: Haber Merkezi